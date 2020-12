Suche wird fortgesetzt : Zweijährige Timnid verschwindet aus Haus in Fulda

Fulda Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein zweijähriges Mädchen ist in einem unbeobachteten Moment aus seinem Elternhaus in Fulda verschwunden. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen sind bislang erfolgslos geblieben.

Nach Polizeiangaben hatte die Zweijährige am Montagabend in einem unbeobachteten Moment die elterliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fulda verlassen und ist seitdem verschwunden. In Fulda herrschten in der Nacht winterliche Temperaturen, am Morgen lag Schnee in der osthessischen Stadt. Eine umfangreiche Suche mit Wärmebildkameras, einer Hundestaffel und auch per Schlauchboot in nahe liegenden Gewässern hatte am Abend und in der Nacht keinen Erfolg gebracht und war zunächst unterbrochen worden.