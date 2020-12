Leichenfund in Fulda : Traurige Gewissheit - Totes Kind ist vermisste Zweijährige

Fulda Bei der in einem Kanal in Fulda gefundenen Kinderleiche handelt es sich der Polizei zufolge um die vermisste zweijährige Timnit. Die Todesumstände sind weiter unklar.

Das Mädchen hatte nach bisherigen Ermittlungen unbemerkt die elterliche Wohnung verlassen. Die genauen Umstände sind noch unklar. In Fulda herrschten in der Nacht winterliche Temperaturen, am Morgen lag Schnee in der osthessischen Stadt. Bereits am Montagabend hatte eine aufwendige Suchaktion nach dem Mädchen begonnen. Spezialtaucher entdeckten schließlich am Dienstagnachmittag die Kinderleiche in dem Kanal.