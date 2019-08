Wer trägt Schuld? : Bahnmitarbeiter wegen Tod von Schülerin auf Glatteis-Bahnsteig vor Gericht

Fulda Wer hat Schuld am Unfalltod einer 16-Jährigen auf einem winterlichen Bahnsteig im hessischen Neuhof? Vor dem Landgericht Fulda hat am Dienstag der Prozess gegen vier Angeklagte begonnen.

Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, in ihrer Funktion bei der Deutschen Bahn und einer Gebäudemanagement-Firma nicht dafür gesorgt zu haben, dass der Bahnsteig ausreichend von Schnee und Eis geräumt und gestreut war. Im Februar 2010 war die Schülerin ausgerutscht. Sie stürzte ins Gleisbett und wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet. Zu Beginn des Prozesses am Dienstag kündigten drei der Angeklagten Aussagen für den nächsten Prozesstag am 23. August an.