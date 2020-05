Geburt nach fünf Monaten Schwangerschaft : Eines der jüngsten Frühchen der Welt nach Behandlung wohlauf

Fulda Im Klinikum Fulda ist nach eigenen Angaben eines der jüngsten Frühchen der Welt nach einer Not-Geburt behandelt und vor Kurzem entlassen worden. DAs Mädchen kam knapp 19 Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin zur Welt.

Das mit 21 Wochen und vier Tagen geborene Mädchen wurde von März 2019 an in Fulda medizinisch betreut, wie das osthessische Krankenhaus am Freitag berichtete. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Am 22. April wurde das Mädchen nach rund 13 Monaten Klinik-Aufenthalt nach Hause entlassen, sagte der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Reinald Repp, der Deutschen Presse-Agentur.