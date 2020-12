Suche vorerst eingestellt : Dreijährige verschwindet aus Haus in Fulda

Fulda Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein dreijähriges Mädchen ist in einem unbeobachteten Moment aus seinem Elternhaus in Fulda verschwunden. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen in der Nacht blieben erfolglos.

Ein dreijähriges Mädchen hat in einem unbeobachteten Moment sein Elternhaus in Fulda verlassen und ist seitdem nicht mehr aufzufinden.

Die Suche nach dem Kind, das seit dem Montagabend als vermisst gilt, wurde in der Nacht vorerst eingestellt, wie die Polizei mitteilte. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Wärmebildkameras, einer Hundestaffel und auch eine Suche per Schlauchboot in nahe liegenden Gewässern brachten keinen Erfolg.

Man müsse am Morgen sehen, wie weiter vorgegangen werden soll, hieß es. Ein Polizeisprecher berichtete von leichtem Schneefall und winterlichen Temperaturen in der Nacht.

(th/dpa)