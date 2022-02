Haus vorerst nicht bewohnbar : Betrunkener Lkw-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung in Fürth

Fürth Ein alkoholisierter Lastwagen-Fahrer hat in Fürth eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Eine 74-jährige Frau soll dabei schwer verletzt worden sein. Für die Bewohner eines Hauses hat die Horrorfahrt Folgen.

Nach der verheerenden Chaosfahrt eines betrunkenen Lastwagenfahrers in Fürth mit drei Verletzten ist eines der Häuser am Unfallort vorerst nicht mehr bewohnbar. Experten müssten die Statik der Fassade untersuchen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der tonnenschwere Sattelschlepper hatte am Dienstagabend nach Auskunft der Polizei etliche geparkte Autos gerammt und einige von ihnen in das Gebäude gedrückt. Die Fassade fing Feuer, Fensterscheiben barsten und Rauch drang in die Wohnungen ein. Es sei nicht absehbar, wann diese wieder bezogen werden könnten. „Das Schadensbild ist schon immens“, erklärte der Sprecher.