Mit dem SUV ihrer Eltern : 15-Jährige fährt mit 300-PS-Auto – in eine Polizeikontrolle

Fürth Das Mädchen ist von der Polizei in Fürth erwischt worden. Sie wollte mit dem Auto eine Freundin besuchen. Ihre Eltern wussten nichts von dem Ausflug.

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Steuer eines 300 PS starken SUV mitten in der Nacht von der Polizei in Fürth erwischt worden. Das Mädchen sei mit dem Wagen seiner Eltern am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten, teilte die Polizei am Montag mit.