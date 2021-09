Nur 30 Prozent gläubig : Für Mehrheit der Deutschen spielt Religion keine Rolle

Nur 33 Prozent der Deutschen sagen laut einer repräsentativen Umfrage, dass ihnen Religion „wichtig“ oder „sehr wichtig“ ist. Demgegenüber stehen 61 Prozent, denen Religion nicht oder überhaupt nicht wichtig ist. Und nur eine kleine Minderheit glaubt, dass die Welt durch Religion gerechter wird.

Wie wichtig ist den Deutschen ihre Religion? Und vor allem: Wie bewerten Sie deren Einfluss auf aktuelle gesellschaftliche Themen? In einer am Donnerstag vorgestellten repräsentativen Umfrage anlässlich der hybriden Jahrestagung der Bewegung „Religions for Peace“ (4. bis 7. Oktober) in Lindau kam heraus: Nur noch einem Drittel der Deutschen sind Religionen „wichtig“ oder gar „sehr wichtig“. Die Aufgabe der Religionen sehen sie vor allem in der Sinnstiftung und Seelsorge - und nur etwas mehr als ein Viertel in der Rolle als politischer oder gesellschaftlicher Akteur.