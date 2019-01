Für den guten Zweck: Bahn-Pendlerin versteigert „Verspätungsschal"

München Immer wenn ihr Zug Verspätung hatte, strickte eine Münchenerin an einem Schal. So seien 2018 jeden Tag zwei Reihen dazugekommen. Jetzt wird er für einen guten Zweck versteigert.

Die Grundfarbe Grau steht dabei laut Weber für leichte Verspätungen von unter fünf Minuten. Rosa zeige Verspätungen ab fünf Minuten bis zu einer halben Stunde. Lange Verspätungen ab einer halben Stunde oder Verspätungen bei beiden Zugfahrten seien rot. "Für jede Verspätung habe ich zwei Reihen am Abend gestrickt", erläuterte die Bahnfahrerin. Entstanden sei so ein bunter Schal, der seinen Ursprung in "Resignation, Frust und Ärger" habe. Sie wünsche sich, dass von der Politik und der Bahn ein bisschen mehr Geld investiert werde, damit der Service auch funktioniere.