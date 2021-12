Fünf Tote in Brandenburg : Tatverdächtiger Familienvater hatte laut Abschiedsbrief Angst vor Verhaftung

In dem Wohnhaus in Senzig, einem Ortsteil der Stadt Königs Wusterhausen, fand die Polizei fünf Tote. Foto: dpa/Fabian Sommer

Cottbus Der 40-Jährige aus Brandenburg soll erst seine Frau, die drei Kinder und dann sich selbst umgebracht haben. In seinem Abschiedsbrief heißt es, er habe große Sorge gehabt, verhaftet zu werden und seine Familie zu verlieren.

Der 40-Jährige hatte dem Brief zufolge ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen. Ihr Arbeitgeber habe dies erfahren. Nun hatte das Paar Angst vor der Verhaftung und dem Verlust der Kinder, wie Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Weitere Details wollte er nicht nennen. Den Brief fanden die Ermittler im Haus der Familie.

Nach der Entdeckung der fünf Toten am Samstag in einem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen gilt der Familienvater laut Ermittlern als verantwortlich. Der Mann habe nach der Tat Suizid begangen, ergaben erste Ermittlungen, über die Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag informiert hatten. Ein Abschiedsbrief weise auf den 40-Jährigen.