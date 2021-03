Hoher Schaden entstanden : Fünf Pferde und Pony verenden bei Stallbrand in Niederbayern

Straubing Beim Brand eines Stalls sind in Niederbayern fünf Pferde und ein Pony verendet. Der Stall brannte komplett ab. Der Schaden ist enorm.

Die Stallung in Lindberg im Landkreis Regen fing am Montagabend aus zunächst unbekannter Ursache Feuer und brannte vollständig ab, wie die Polizei in Straubing am Dienstag mitteilte. Bei einem Rettungsversuch erlitt ein 33-jähriger Nachbar eine leichte Rauchvergiftung und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die Tiere konnten aber nicht mehr gerettet werden.