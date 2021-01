Betrugsversuche nehmen zu : Tausende Prüflinge schummeln bei theoretischer Führerscheinprüfung

Berlin Führerschein-Prüfer haben in den vergangenen beiden Jahren zusammen knapp 5000 Betrugsversuche im Zusammenhang mit der theoretischen Führerscheinprüfung vereitelt. Einige davon waren sehr kreativ.

Bei der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung in Deutschland sind in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Betrügereien entdeckt worden. 2019 und 2020 wurden jeweils etwa 2500 Täuschungsversuche festgestellt, sagte der Geschäftsführer der Arge tp 21, Mathias Rüdel, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die von den prüfungsberechtigten Gesellschaften Dekra und TÜV unterhaltene Institution ist für Pflege und Entwicklung der Prüfungssysteme verantwortlich und fragt die Betrugsversuche seit 2019 ab. Die Dunkelziffer und wie viele Menschen mit erschlichener Fahrerlaubnis unterwegs sind, können Experten nach einem Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“ nicht schätzen. Fahrschulen und Verbände sprächen schon länger von organisierter Kriminalität.