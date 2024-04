Vorreiter Niedersachsen 20 Jahre Führerschein mit 17 – „Ein großer Erfolg“

Lang ist es her. Denn schon Anfang 2008 gab es in allen Bundesländern den Führerschein mit 17, 2011 wurde daraus eine bundesweit gesetzlich geregelte Möglichkeit. An dem Modellversuch konnten zunächst nur Jugendliche in insgesamt 18 Städten und Kreisen in Niedersachsen teilnehmen – darunter Braunschweig, Göttingen, Hannover und Wolfsburg. Später wurde der Versuch dann auf das ganze Bundesland ausgedehnt.