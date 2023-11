Führerschein In diesen Bundesländern fallen die meisten Menschen durch die Fahrprüfung

Zurückzuführen seien die nach Bundesland unterschiedlichen Durchfallquoten in der praktischen Fahrprüfung laut „Allianz Direct“ auf ein tendenziell dichteres und komplizierteres Verkehrsaufkommen in Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen, aber auch im Saarland. Außerdem könnten häufiger auftretende Sprachbarrieren ein Grund sein. Bremen und Hamburg haben mit die höchsten Anteile an zugewanderten Menschen in Deutschland. Die theoretische Prüfung kann in zwölf verschiedenen Fremdsprachen abgelegt werden, bei Praxisprüfungen könnte eine Sprachbarriere jedoch ein Hindernis sein. Der Untersuchung liegen die Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes zugrunde.