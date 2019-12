Unverschuldeter Verkehrsunfall : Früherer SED-Chef Egon Krenz liegt nach Unfall im Krankenhaus

Rostock/Berlin Nach einem Autounfall ist er zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden. Der 82-Jährige war auf dem Heimweg, als ein anderer Fahrer mit seinem Auto zusammenprallte.

Der frühere SED-Chef Egon Krenz ist nach einem Autounfall zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Rostock gekommen. Der 82-Jährige sei am Sonntag unverschuldet in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, sagte sein Anwalt Peter-Michael Diestel am Montagabend. Zuvor hatte „Spiegel TV“ darüber berichtet.