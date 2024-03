Berlin-Neukölln Frühere Clan-Villa mit Kameras und Scheinwerfern gesichert

Die Villa war von den Bewohnern vor ihrem Auszug und der Übergabe an den Bezirk am Mittwoch noch verwüstet worden. Holzböden und Geländer waren laut einem Sprecher des Bezirks herausgerissen, Türen und Fenster zerstört. Im Garten war ein großer Sperrmüllhaufen inklusive Bauschutt zu sehen. Der Bezirk kündigte an, die Villa zu renovieren und für Zwecke des Allgemeinwohls nutzen zu wollen.