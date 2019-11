Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten : Chefarzt Fritz von Weizsäcker in Berliner Klinik erstochen

Berlin Fritz von Weizsäcker ist am Abend während eines Vortrags in einer Berliner Klinik erstochen worden. Der Medizinier war der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.

In einer Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am Abend der Mediziner Fritz von Weizsäcker getötet worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass der Chefarzt am Dienstag gegen 18.50 Uhr während eines Vortrags von einem Mann angegriffen wurde und wenig später starb. Fritz von Weizsäcker war der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.