„Friesenjung“ von 1993 Otto Waalkes stürmt mit Rapper Ski Aggu die Charts

„Ihr trinkt Kaffee, ich trink Tee bei mir. Die Frühstückseier ess ich weich. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge. Und ich wohne hinterm Deich“. Mit diesen Worten beginnt „Friesenjung“, ein Cover des Sting-Ohrwurms „Englishman in New York“. Komiker Otto Walkes schrieb die Ode an den deutschen Norden im Jahr 1993, sie erschien auf seinem Album „DIE CD, das Allerbeste“.