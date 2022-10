Debatte um Friedhofspflicht : Für die letzte Ruhestätte braucht es Regeln

Meinung Die meisten Deutschen wollen einer Umfrage zufolge nicht mehr in einem Sarg begraben werden. Das ist noch lange kein Grund, konventionelle Bestattungen aufzugeben. Was sich dennoch ändern sollte.

Von Julia Rathcke

Die letzte Ruhe finden auf dem eigenen Grundstück oder in einer Jahrhunderte alten, denkmalgeschützten Kapelle – das kann verlockend klingen. Für ein Ehepaar aus der Eifel sogar so sehr, dass sie vor Gericht gezogen sind, um ihren Wunsch posthum Wirklichkeit werden zu lassen. Denn der Eifelkreis Bitburg-Prüm hatte das Anliegen des Paares zunächst abgelehnt. Ein besonderer Härtefall liege nicht vor, so die Begründung, und im Normalfall gilt eben auch in Rheinland-Pfalz die Friedhofspflicht.

Genau die betrachten immer mehr Menschen offenbar als nicht mehr zeitgemäß. Laut einer neuen Studie ist jeder Zweite (54 Prozent) dafür, dass es erlaubt werden sollte, Urnen zu Hause aufzubewahren – so wie man es zum Beispiel in amerikanischen Filmen sieht. Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur sind es überdurchschnittlich oft Frauen (56 Prozent), Ostdeutsche (61 Prozent) und Konfessionslose (63 Prozent), die für die Aufhebung des traditionellen Friedhofzwangs sind. Nur noch 14 Prozent der Erwachsenen wünschen sich eine klassische Beerdigung auf dem Friedhof, während andere Formen wie Feuer- oder Seebestattung beliebter werden. Und: 13 Prozent ist es angeblich egal, was mit ihnen als Leiche geschieht.

Sollten Bestattungsgesetze deshalb geändert, sollte die Friedhofspflicht gar aufgehoben werden? Sicher nicht. Umfragen wie die jüngste mögen einen Sinneswandel der Deutschen erahnen lassen. Das Verhältnis zum (eigenen) Tod und den Vorstellungen des Umgang damit mögen sich gewandelt haben, all das bleibt aber zwangsläufig doch auf einer sehr abstrakten theoretischen Ebene. Wer setzt sich - ohne jeden gesundheitlichen Anlass – denn wirklich konkret mit den Folgen seines Ablebens auseinander? Wie viele Deutsche haben ein Testament aufgesetzt oder über die eigene Grabpflege verfügt?

Jahrhundertelang war hierzulande die einzig ehrenvolle Bestattungsform die Beisetzung in einem Sarg auf dem Friedhof. Das hat geschichtliche und religiöse Gründe, die keiner Modeerscheinung weichen sollten, im wahrsten Sinne. Einige Angehörige wünschen sich, die Überreste von Verstorbenen zu Hause bewahren zu können. Bei Tieren ist zu Schmuckstücken gepresste Asche inzwischen Trend – ist das eine würdige Form für verstorbene Menschen? Wohl kaum. Auch wenn die ursprünglich christliche Maßgabe, einen intakten Leib für die Bestattung zu haben, um das Weiterleben von Körper und Seele als Einheit zu sichern, nicht für jeden mehr relevant ist.

Auch medizinische Gründe (Vermeidung von Seuchen) mögen lange nicht mehr zeitgemäß erschienen sein, zumindest bis zum Beginn der Covid-Pandemie. Zudem spielt die Frage der Kosten immer häufiger eine Rolle bei der Entscheidung, wie und wo jemand seine letzte Ruhe findet. Oft liegt diese letztlich bei den Hinterbliebenen, sofern es die noch gibt und sie bereit dazu sind. Die Zahl der sogenannten Ordnungsbehördlichen Bestattungen für Verstorbene ohne Angehörige nehmen vor allem in Städten weiter zu. Gründe für den einsamen Tod gibt es viele.