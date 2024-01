„WirFahrenZusammen“ „Fridays for Future“ und ver.di planen bundesweiten Aktionstag

Die Umweltorganisation „Fridays for Future“ ruft mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für den 1. März zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Unter dem Motto „WirFahrenZusammen“ schließen sich Beschäftigte des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), Gewerkschaft und Umweltaktivisten zusammen, um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen in den ÖPNV durchzusetzen, wie „Fridays for Future“ am Mittwoch in Kiel mitteilte.