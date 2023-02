Demonstration fürs Klima Fridays for Future ruft vor Berlin-Wahl zum Streik auf

„Es kann nicht sein, dass wir in Berlin einer so gelähmten Politik ausgesetzt sind“, kritisierte die Sprecherin von Fridays for Future Berlin, Samira Ghandour: „Wir erleben seit Jahren keine zukunftswürdige Veränderung.“ Stattdessen werde weiter Politik für die Reichsten gemacht, auf Kosten der jungen Generationen. „Doch wir sind schon lange bereit für den sozial-gerechten Wandel und Veränderungen“, betonte die Klimaaktivistin: „Ich will nicht in einer Stadt voller Autobahnen, Asphalt und Armut leben!“