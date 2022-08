Nach Unglück im Legoland : Diese Unfälle ereigneten sich in Freizeitparks in Deutschland

Diese Unfälle ereigneten sich in Freizeitparks in Deutschland

Düsseldorf Auf einer Achterbahn im Legoland wurden vor wenigen Tagen mehr als 30 Menschen verletzt. Nur wenige Tage zuvor starb eine Frau in einem anderen Freizeitpark. Auch in der Vergangenheit kam es schon zu Unfällen.

Jetzt auch Unfall im Legoland : Wie Sie auf Ihre Sicherheit in Achterbahnen achten können

Diese Unfälle wecken unschöne Erinnerungen an andere Vorfälle aus der Vergangenheit. Zum Beispiel an eine Gondel, die sich in einem Karussell beim Nürnberger Frühlingsfest 2012 aus der Verankerung löste. Zwei Frauen, die sich darin befanden, wurden durch die Luft geschleudert, kamen aber glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.