„Unglückstag“ hat Tradition Freitag, der 13. – ein Grund zur Sorge?

Laut Statistik sind die schrecklichen Freitage besser als ihr Ruf: Die Zurich Versicherung verzeichnet im Schnitt sogar weniger Schadensmeldungen als an anderen Tagen. Auch die Gothaer Versicherung hat einen Blick auf ihre Schadenstatistik der vergangenen Freitage geworfen: Das Ergebnis dürfte einige erleichtert aufatmen lassen. Denn die Statistik ist absolut unauffällig. Das durchschnittliche Schadenaufkommen im Privatkundenbereich liege bei dem Versicherer bei rund 530 Schäden pro Tag. „Das Schadenaufkommen an einem Freitag, den 13. liegt immer in diesem Schnitt, meistens sogar eher darunter“, sagt Mechthild Oppermann vom Gothaer Schadencontrolling. „Am 13. Mai 2022, dem vorangegangenen Freitag, den 13., haben wir sogar nur 447 Schäden gemeldet bekommen.“