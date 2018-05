Freispruch für Marineausbilder im Misshandlungsprozess

Flensburg Ein Ausbilder der Marine soll Offiziersanwärter bei einem Ausbildungstörn geschlagen und getreten haben. Aber das Amtsgericht Flensburg hat erhebliche Zweifel daran - und spricht den Angeklagten frei.

Ein wegen Misshandlung von Offiziersanwärtern angeklagter Marine-Ausbilder ist vom Amtsgericht Flensburg freigesprochen worden. Die Zweifel, die sie habe, ließen keine andere Möglichkeit zu, sagte die Richterin am Dienstag. Der Berufssoldat war angeklagt, bei einer Ausbildungsfahrt in der dänischen Südsee im September 2016 einen Gefreiten mit dem Fuß in den Rücken getreten zu haben. Einem anderen soll er mit dem Knie in den Rücken getreten und ein anderes Mal mit der Hand in den Nacken geschlagen haben. Die Kadetten sollen zuvor seemännische Fehler gemacht haben.