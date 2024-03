43-Jährige festgenommen 73-Jähriger tot in Freising entdeckt

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Freising bei München hat die Polizei eine Frau unter Tatverdacht festgenommen. Beamte hätten die 43-Jährige in der Wohnung des Opfers angetroffen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit. Sie stehe im dringenden Verdacht, für den Tod des 73-Jährigen verantwortlich zu sein.