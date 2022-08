Mordkommission der Polizei Freiburg : Tatverdächtiger nach Tod von 14-Jähriger festgenommen

Ein Auto fährt über eine Straße zwischen Freiburg-Waltershofen und Gottenheim. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Freiburg In einem See, fast 300 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt, war am Wochenende eine vermisste Jugendliche gefunden worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Fall der toten 14 Jahre alte Schülerin aus Baden-Württemberg ist ein Verdächtiger festgenommen worden, wie die Freiburger Polizei am Montag bestätigte. Der Tatverdächtige war für viele Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus. Es handelt sich um einen 29 Jahre alten Mann, der als Jugendlicher im Jahr 2007 wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus kam und dort zehn Jahre blieb, wie der Leiter der Staatsanwaltschaft Freiburg, Dieter Inhofer, am Montag bei einer Pressekonferenz zu dem Fall sagte. Erst 2017 sei der Aufenthalt beendet worden.

Wie die Schülerin ums Leben kam, ist nach Auskunft der Ermittler noch unklar. Dass der Leichnam mehrere Tage im Wasser lag, erschwere die Arbeit der Rechtsmediziner, sagte Inhofer. Eine erste Obduktion habe keine genauen Erkenntnisse hierzu erbracht. Sie sei nach bisherigen Erkenntnissen im Auto des Tatverdächtigen mitgefahren, sagte der leitende Kriminaldirektor Arno Englen. Ob sie aber freiwillig dort eingestiegen sei oder verschleppt wurde, sei unklar. Auch zur genauen Fahrtstrecke liefen noch Ermittlungen, sagte Englen.

Wie die Freiburger Polizei am Montag bestätigte, haben Beamte den 29-jährigen Mann festgenommen. Er steht in dringendem Tatverdacht, das Mädchen getötet zu haben.

(albu/dpa)