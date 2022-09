Aufwändige Rettung : Autonome Spülmaschine sperrt 22-Jährige im Bad ein

Freiburg Eine von selbst öffnende Spülmaschine, die sich direkt neben der Tür zum Badezimmer befand, hat einer 22-Jährigen in Lörrach den Weg raus versperrt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Frau zu befreien.

Ein von selbst öffnender Geschirrspüler hat eine 22-Jährige in Baden-Württemberg in ihrem Badezimmer in eine ausweglose Lage gebracht. Wie die Polizei in Freiburg am Freitag mitteilte, ging die Frau am Donnerstagabend in Lörrach in ihr Bad und schloss die Tür. Direkt angrenzend befand sich die Küche. Als der Geschirrspüler dort das Waschprogramm beendet hatte, ging die Klappe auf und blockierte die sich nach außen öffnende Badtür.