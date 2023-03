200 Einrichtungen untersucht Neue Studie: Frauenhäuser in Deutschland überlastet

Die Frauenhäuser in Deutschland sind einer neuen Studie zufolge überlastet. Nach einer am Montag veröffentlichten bundesweiten Datenauswertung des Investigativmediums „Correctiv.lokal“ meldeten die ausgewerteten Frauenhäuser im Durchschnitt im Jahr 2022 an 303 Tagen, dass keine Aufnahme mehr möglich war. Wenn ein Platz frei wurde, war er den Angaben zufolge oftmals schon nach wenigen Stunden wieder besetzt. In die Auswertung flossen Daten von 200 Frauenhäuser aus 13 Bundesländern aus dem Jahr 2022 ein. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 400 Frauenhäuser und Schutzwohnungen mit knapp 8100 Plätzen.