Ab dem 9. Dezemeber Frauen dürfen in Hannovers Bädern „oben ohne“ schwimmen

Bereits seit Mai ist in Göttingen Frauen das „Oben ohne“-Schwimmen in städtischen Bädern erlaubt, zunächst galt die Regelung nur an Wochenenden. Auslöser für die Änderung war eine non-binäre Person, die sich weder als Frau noch als Mann sieht, und im August 2021 ohne Oberbekleidung schwimmen ging. Das Bad sah sie als Frau an und sprach deswegen von einem Verstoß gegen die Badeordnung. Nach Diskussionen in der Stadt wurde die Badeordnung geändert. Auch in Siegen in Nordrhein-Westfalen wurde das oberkörperfreie Schwimmen für alle Geschlechter in städtischen Bädern eingeführt.