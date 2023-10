Vergraben und wieder ausgegraben Leiche von vermisster Frau in Wohnung aufbewahrt

Die Leiche der 34-Jährigen sei am Montag in der Wohnung des Manns gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen vor, ihr an Weihnachten Drogen verabreicht zu haben, wodurch sie kollabiert sei. Obwohl der Mann gewusst habe, dass sie noch lebte, habe er sie in eine Tasche gepackt und zur Lahn gebracht.