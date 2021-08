Bewährungsstrafe für 30-Jährige : Frau nimmt fremdes Baby aus Klinik an sich

Amberg Nachdem sie im Januar versucht hatte, ein Baby aus einem Krankenhaus in Schwandorf an sich zu nehmen, ist eine 30-Jährige nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Eine 30 Jahre alte Frau ist im bayerischen Amberg zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil sie im Januar versucht hatte, ein Baby aus einer Säuglingsstation an sich zu nehmen. Sie hatte sich in der Klinik in Schwandorf als neue Hebammenschülerin ausgegeben. Die Vorsitzende Richterin ordnete am Dienstag nach Gerichtsangaben zudem die Unterbringung in der Psychiatrie an, ebenfalls auf Bewährung. Der Vorwurf lautet versuchte Entziehung Minderjähriger. Staatsanwalt und Verteidiger hatten in ihren Plädoyers ebenfalls Bewährungsstrafen für die Frau gefordert.