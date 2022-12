Bäume ragten in Gegenverkehr Frau mit ungesicherten Weihnachtsbäumen im Cabrio erwischt

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat binnen kurzer Zeit eine Frau zweimal mit ungesicherten Weihnachtsbäumen in ihrem offenen Cabrio erwischt. Die beiden rund zwei Meter hohen Tannen ragten links und rechts weit über das Auto bis in den Gegenverkehr hinaus, teilten die Beamten in Neuwied am Dienstag mit. Demnach drohten sie in Kurven seitlich aus dem Cabrio zu fallen.