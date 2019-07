Freibad-Zoff im Grenzgebiet zu Deutschland : Französische Vermittler sollen Streitereien mit Teenagern vermeiden

In Kehl gab es zuletzt mehrere Streitereien in den Schwimmbädern. Foto: dpa/Swen Pförtner

Kehl/Straßburg Nach Streitereien in Freibädern im süddeutschen Kehl an der Grenze zu Frankreich wollen die beiden Nachbarländer enger zusammenarbeiten, um weiteren Ärger zu verhindern.

Die französische Stadt Straßburg schickt Vermittler in die Freibäder, wie die zuständigen Präfekturen am Freitag in einer Mitteilung erklärten. Zudem solle die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste und der Polizeien verstärkt werden. Auch seien die Regeln in deutschen und französischen Freibädern angeglichen worden.