Tausende Menschen auf den Beinen : Zu Fuß und auf dem Rad - Frankfurt protestiert gegen die IAA

Die Demonstranten sind in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Foto: dpa/Marius Becker

Frankfurt/Main Tausende wollen in Frankfurt auf die Straße gehen und vor den Toren der Internationalen Automobilausstellung für eine Verkehrswende und mehr Klimaschutz demonstrieren.

Der großangelegte Protest in Frankfurt gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) und für eine Verkehrswende hat begonnen. Die Polizei erwartete insgesamt rund 20 000 Teilnehmer zu einer Kundgebung am Samstagnachmittag vor dem Messegelände. Die Demonstranten für mehr Klimaschutz wollten teils zu Fuß, teils mit dem Fahrrad eintreffen.

Bereits am frühen Samstagmorgen hatten sich die ersten Radfahrer auf den Weg nach Frankfurt gemacht - teils aus Stuttgart. Weitere Gruppen kommen unter anderem aus Wiesbaden, Gießen, Mannheim und Aschaffenburg.

Die IAA 2019 öffnet an diesem Samstag ihre Tore für die breite Öffentlichkeit. Bereits am Donnerstag hatte es am Rande des traditionellen Rundgangs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der IAA Proteste gegeben.