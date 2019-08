Hauptbahnhof zeitweise komplett gesperrt : Drei Festnahmen nach Bankraub im Frankfurter Bahnhofsviertel

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Frankfurt/Main Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist es am Freitagnachmittag zu einem Bankraub gekommen. Drei Menschen wurden festgenommen, wie die Polizei bekanntgab. Die Beamten machten von der Dienstwaffe Gebrauch. Während des Einsatzes wurde der Frankfurter Hauptbahnhof zeitweise gesperrt.

In der Bank habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Ob es bei der Flucht der mutmaßlichen Täter Verletzte gab, blieb allerdings zunächst unklar. Bei der Verfolgung der Täter mussten die Beamten von der Dienstwaffe Gebrauch machen. Den Angaben zufolge hatten sich mehrere Menschen unerlaubt Zugriff auf Schließfächer in einer Bank in der Düsseldorfer Straße verschafft und dadurch einen Alarm ausgelöst.