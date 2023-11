Tatzeitraum im August 2023 Pfleger soll Patientin für sexuellen Übergriff sediert haben

Im Universitätsklinikum gebe es zahlreiche Vorkehrungen gegen sexuelle Übergriffe, so der Sprecher: Ein Schutzkonzept sei in einer verbindlichen Dienstanweisung festgehalten. In Schulungen würden Führungskräfte sensibilisiert. Im Intranet stünden Informationen bereit. In den vergangenen Monaten sei eine Checkliste für den Umgang mit möglichen Straftaten entwickelt worden.