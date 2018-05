Frankfurt: Beim Gassigehen blutverschmierte Leiche entdeckt

Frankfurt/Main Nordwesten Frankfurts macht ein Spaziergänger auf einer Wiese einen grausigen Fund. Die junge Tote gibt der Polizei Rätsel auf. Vermutlich wurde sie Opfer einer Gewalttat. Aber wer ist sie?

Ein Hundebesitzer hat beim Gassigehen eine Frauenleiche in einer Frankfurter Grünanlage entdeckt. Der Spaziergänger fand den leblosen Körper am frühen Mittwochmorgen auf einer Wiese im Volkspark Niddatal. Das Opfer war nach Polizeiangaben vollständig bekleidet, blutverschmiert und hatte Stichverletzungen am Arm.