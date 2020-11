Auto fuhr auf Gehweg : Zwei Tote bei SUV-Unfall in Frankfurt – Polizei schließt Attentat aus

Zwei Tote bei SUV-Unfall in Frankfurt – Polizei schließt Attentat aus

Frankfurt Bei einem Unfall in Frankfurt sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden von einem SUV erfasst. Der Wagen war aus unbekannter Ursache auf einen Gehweg gefahren.

Nach der tödlichen Kollision eines SUV mit mehreren Menschen auf einem Gehweg in Frankfurt am Main sucht die Polizei nach den Ursachen. Sowohl ein Autorennen als auch ein Attentat als Grund seien auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Genaueres zur Unfallursache wisse man ansonsten noch nicht, ein Gutachter untersuche den Fall. Zeugen würden gesucht. Ein abschließender Bericht liege noch nicht vor.