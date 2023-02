Täter flieht unerkannt Mann in Restaurant in Frankfurt am Main bei Schießerei schwer verletzt

Frankfurt am Main · Bei einer Schießerei in einem Restaurant in Frankfurt am Main ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Täter konnte unerkannt fliehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

16.02.2023, 11:39 Uhr

Eine Faustfeuerwaffe vom Typ Sig Sauer P226 in Kaliber 9mm Para mit Magazin und Munition. (Symbolbild) Foto: dpa/David Young

Demnach kam es am Mittwochabend zu dem Vorfall im Bereich der sogenannten Freßgass in der Innenstadt. Der 54-Jährige befand sich in einem Restaurant, als ein Unbekannter auf ihn Schuss. Der Mann wurde am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei, die den Bereich weiträumig absperrte. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Jedoch konnte die mutmaßliche Tatwaffe in einer Seitenstraße in der Nähe gefunden werden. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. In der Sache ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

