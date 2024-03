Zum muslimischen Fastenmonat Diese deutsche Stadt hängt erstmals Ramadan-Beleuchtung auf

Die Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), sieht in der Ramadan-Beleuchtung ein Symbol gegen „antimuslimischen Rassismus und auch gegen Antisemitismus“ und für das „friedliche Miteinander aller Menschen in Frankfurt“. In Zeiten von Krisen und Kriegen sei die Beleuchtung ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen und stärke den Zusammenhalt in der diversen Stadtgesellschaft, so Eskandari-Grünberg.