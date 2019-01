Protziges Essen: So lustig nimmt ein bayerischer Metzger das Steak-Video von Franck Ribery auf den Arm

So lustig nimmt ein bayerischer Metzger das Steak-Video von Franck Ribery auf den Arm

Steffen Schütze (links) spielt in der Parodie Koch „Salt Bae“. Foto: Metzgerei Hack/Screenshot Facebook/ Metzgerei Hack

Freising Das Video um Franck Ribery und sein vergoldetes Steak hat nicht nur im Internet für erhitzte Gemüter gesorgt. Für einen Metzgermeister aus Freising war es eine Steilvorlage. Er hat das Ganze im Video parodiert - mit Erfolg.

In Schützes Video spielt der Metzgermeister den Star-Koch, sein Freund übernimmt die Rolle des Fußballstars. Alles sieht dem Original sehr ähnlich, nur beim vergoldeten Fleisch handelt es sich um kein Edel-Steak. „Wir sind ja hier in Bayern und da muss es natürlich eine Weißwurst sein“, sagt der 36-Jährige.

Gekonnt schneidet Schütze das goldene Stück in mehrere Teile. Das Ribery-Double bestreut die Wurst abschließend noch mit ein wenig süßem Senf - ganz in „Salt Bea“-Manier. Für das Video benötigten der Metzgermeister und sein Freund übrigens mehrere Versuche. „Wir mussten immer wieder abbrechen, weil wir so oft lachen mussten“, sagt er.