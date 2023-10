Frachter nach Kollision in Nordsee gesunken „Wir lassen nichts unversucht, um eventuell noch Leben zu retten“

Die „Verity“ sank nach dem Unglück offenbar binnen 20 Minuten, wie Michael Ippich, der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), sagte. Sie hatte insgesamt sieben Besatzungsmitglieder an Bord, von denen eines in der Folge tot geborgen wurde. Zwei Seeleute wurden aus dem Wasser gerettet und verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die „Polesie“ mit 22 Menschen an Bord blieb schwimmfähig. Die Besatzung blieb demnach unverletzt.