Reaktion auf sexistische Kommentare: So legt Palina Rojinski „perverse“ Follower rein

Das ist mal eine andere Art auf sexistische Kommentare zu reagieren: Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf führt ProSieben-Moderatorin Palina Rojinski ihre Follower bei Instagram vor.

Wer bei Facebook nach ProSieben-Moderatorin Palina Rojinski sucht, bekommt als erste Vorschläge zu ihrem Namen die Wörter „Titten“, „Playboy“, „nackt“ und „Bikini“ angezeigt. Damit dürfte klar sein, auf was viele User die 33-Jährige reduzieren. Nicht viel besser sieht es in den Kommentarspalten zu ihren Bildern bei Instagram aus.

Besonders schlimm ging es unter einem Urlaubsfoto zu, das sie in einem Bikini in einem Schlauchboot zeigt. In der ProSieben-Show „Late Night Berlin“ spricht sie mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf darüber. „Hier und da soll’s ja auch schon mal jemanden geben, der mal einen Kommentar unter der Gürtellinie schreibt“, weiß auch Klaas. Doch zu dem, was unter Palinas Fotos zu lesen ist, gibt er zu: „Sowas hab ich noch nie gesehen.“