Fotos Saharasand über Deutschland – milchig und getrübte Sicht

Während der Ostertage zieht Saharastaub über Deutschland. „Der Saharastaub ist schon eingetroffen, das sieht man an einer gelblichen Trübung in der Luft“, sagte Christian Herold, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Karsamstag, 30. März.

Im Bild: Radfahrer in Unterjoch, Bayern, vor den im Dunst liegenden Alpen.