Eine Gedenktafel in Hanau erinnert an die neun Opfer. Sie wurden von einem Rechtsextremist am 19. Februar 2020 erschossen. Viele Menschen fordern eine lückenlose Aufklärung der Morde an Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov.