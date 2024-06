Schauspielerin Dieser GZSZ-Star zieht im Playboy blank

Die für ihre Rolle der Ehefrau von GZSZ-Bösewicht Jo Gerner bekannt gewordene Schauspielerin Gisa Zach ist in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Playboy“ zu sehen. Die 50-Jährige möchte laut ihrer Aussage mit ihren Aktfotos ein neues Kapitel als gesellschaftliches Vorbild aufschlagen. „Die Bilder sind mein Ausdruck von: Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst. Sie sollen ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht“, sagt Gisa Zach in der deutschen Ausgabe des „Playboy“.