2011 hat Deutschland den Atomausstieg beschlossen. Nur noch drei Kernkraftwerke sind bundesweit in Betrieb. Das Kernkraftwerk Emsland liegt in der Nähe der niedersächsischen Stadt Lingen und ging 1988 mit einem Druckwasserreaktor in Betrieb. Es produziert jährlich rund elf Milliarden Kilowattstunden Strom und versorgt damit etwa 3,5 Millionen Haushalte mit Strom. 2009 sorgte eine Störung und 2015 eine Leckage dafür, dass das Kraftwerk für eine gewisse Zeit vom Netz getrennt wurde.