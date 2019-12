Nach „Fake“-Vorwürfen : Debatte über Greta-Foto im ICE – Video aufgetaucht

Das Foto von Greta in dem Zug sorgte für Wirbel. Foto: Greta Thunberg/Screenshot Instagram

Berlin Im Zuge der Debatte über die Echtheit eines Fotos von Greta Thunberg im Gang eines ICE ist am Montag ein Video aufgetaucht.

In der 22-sekündigen Aufnahme, die die schwedische Tageszeitung „Dagens Nyheter“ am Montag veröffentlichte, sieht man Greta Thunberg in einem überfüllten ICE neben Gepäckstücken und anderen Fahrgästen auf dem Boden sitzen. Das Video wurde laut Zeitung von Mitgliedern des „Dagens Nyheter“-Teams aufgenommen, das Thunberg auf der Zugfahrt begleitete.