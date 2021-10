Leiche trieb über Monate im Rhein : Seit der Flutkatastrophe vermisste Frau tot in Rotterdam geborgen

Seit der Flutkatastrophe vermisste Frau tot in Rotterdam geborgen

Bad Neuenahr Eine 60-Jährige galt seit der Flutkatastrophe vor drei Monaten als vermisst. Nun ist ihr Fall geklärt. Die Leiche der Frau ist in Rotterdam angespült worden. Sie trieb offenbar über Monate in Ahr und Rhein.

Eine seit der Flutkatastrophe vor rund drei Monaten in Bad Neuenahr vermisste Frau ist tot im niederländischen Rotterdam gefunden worden. Damit ist die Zahl der Toten der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal auf 134 gestiegen, wie die Polizei in Mayen und Koblenz am Freitag mitteilten.