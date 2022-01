U-Ausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal : Laut Jörg Kachelmann hätte niemand sterben müssen

Mainz Die Todesopfer bei der Flutkatastrophe im Ahrtal wären vermeidbar gewesen. Davon ist zumindest Jörg Kachelmann überzeugt. Seine Sicht der Dinge hat der Wetterexperte bei einer Befragung im Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags dargelegt.

„Es ist immer genug Zeit, um das Richtige zu tun“, sagte er am Freitag bei einer Befragung im Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags. „Niemand muss sterben.“ Alle Wettermodelle hätten schon mit mehreren Tagen Vorlauf in großer Übereinstimmung für die Eifel das hohe Risiko von extremem Starkregen gezeigt. Bereits zwei Tage vor der Flutwelle hätten die Behörden deshalb Evakuierungen planen und die Bevölkerung vorwarnen können.

Als sich die Regenfront am 14. Juli tatsächlich auf die Eifel zubewegte und die Pegel stiegen, hätte es immer noch ausreichend Zeit gegeben, um die betroffenen Ortschaften zu räumen. Modellrechnungen wären zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr nötig gewesen, sagte Kachelmann. Viele Stunden Dauerregen seien nötig, ehe die Wassermassen in Form einer Flutwelle Überschwemmungen auslösen.

Auch Bernhard Mühr von der EWB Wetterberatung in Karlsruhe erklärte, spätestens am Nachmittag des 14. Juli gegen16 Uhr sei klar gewesen, dass dem Ahrtal eine noch höhere Flutwelle bevorstand als beim hundertjährigen Hochwasser von 2016. Bis zum Morgen des 14. Juli habe nicht eindeutig festgestanden, wo genau in der Region die Brennpunkte des Starkregens liegen würden. Nach den Prognosen der vorangehenden Tage hätten in der Eifel aber sogar noch deutlich höhere Niederschläge fallen können, als dies dann tatsächlich der Fall war.